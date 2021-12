JPGAMES.DE: Erics Spiele des Jahres 2021

Most Wanted 2022

Ich freue mich tatsächlich sehr auf Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. Natürlich ebenfalls direkt zu Beginn des Jahres wird mich Elden Ring wohl ordentlich in die Mangel nehmen. Die Network-Beta hat mich da schon ordentlich gegen die Wand geworfen. Auch auf Pokémon-Legenden: Arceus freue ich mich sehr, einfach weil ich das Konzept sehr interessant finde. Last but ABSOLUTELY not least: Kirby und das vergessene Land! Ein neues Abenteuer mit dem pinken Knautschball steht an und das freut mich jetzt schon riesig. Ich hoffe, es wird so super, wie es bisher aussieht.