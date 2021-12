JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2021

Platz 3: NEO: The World Ends with You



Mit The World Ends with You verbinde ich einen tollen Sommer 2007, den ich voller Freude im virtuellen Shibuya verbrachte. Der RPG-Geheimtipp für Nintendo DS zog mich mit seiner lässig verspielten und coolen Präsentation und seinem zweifelsohne einzigartigen Gameplay mühelos in seinen Bann und bescherte mir so zahlreiche Stunden Spielspaß. Schade nur, dass es danach wieder still um die Marke wurde. Die Überraschung folgte stolze 13 Jahre später, als Square Enix mit NEO: The World Ends with You dann doch noch einen Nachfolger ankündigte. Aber würde das Konzept auch 2021 noch funktionieren? Die ersten Eindrücke ließen mich skeptisch zurück.

Nun freue ich mich aber darüber, interessiert geblieben zu sein, denn NEO: The World Ends with You ist wirklich klasse geworden! Sei es die liebenswerte Gruppe an ProtagonistInnen, die mir schnell ans Herz wuchs; die Geschichte, die vor allem Kenner des Erstlings belohnt; der gelungene Neuanstrich des innovativen Kampfsystems des Originals oder der einmal mehr herausragende Soundtrack von Takeharu Ishimoto. NEO hat sich verdient in meine Top 3 gekämpft!