JPGAMES.DE: Isabels Spiele des Jahres 2021

Platz 1: Tales of Arise



Wäre Persona 5 Royal, das ich im Herbst endlich nachgeholt habe, dieses Jahr erschienen, hätte meine Liste sich etwas verschoben, aber so ist Tales of Arise unbestritten Platz eins in diesem Jahr. Die Tales-of-Spiele sind für mich schon immer etwas ganz besonderes gewesen, da Tales of Symphonia auf GameCube mein allererstes RPG überhaupt war. Tales of Arise ist ebenso besonders für mich, da es mir geholfen hat, durch eine schwere Zeit zu kommen und es das einzige Spiel dieses Jahr war, das es geschafft hat, mich über Stunden am Stück an den Bildschirm zu fesseln. Das Kampfsystem ist super spaßig und die Charaktere liebenswert von der ersten Sekunde an. Ich bin gespannt, was die Zukunft noch Schönes für die Reihe bringen wird (hoffentlich einen Arise-Anime und -Manga, ich brauche meeeeehr!).