Habt ihr einen verpasst? Das sind die meistverkauften Indies auf Nintendo Switch

Wie in jedem Jahr präsentiert Nintendo in einem Video die meistverkauften Indies des Jahres in einem Video. Ist euch ein beliebter Indie durch die Lappen gegangen? Die beste Gelegenheit, um das zu überprüfen.

Leider gibt Nintendo keine Positionsfolge heraus. Die prämierten Indies:

Und, war etwas Neues dabei?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil