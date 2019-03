Das war… Kalenderwoche 10/2019

Eine nachträgliche Selbstzensur bei Devil May Cry 5, die ungeschnittene Veröffentlichung von Mortal Kombat 11, ein Prequel und weitere Neuankündigungen sorgten in den letzten Tagen für einen bunten Mix an Nachrichten. Neben dem Block mit den Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch drei neue Reviews und die aktuelle Sonntagsfrage für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Patches zu Spielen sind normalerweise willkommen, bei Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) wurde so nun aber eine Szene in der westlichen PlayStation-4-Version nachträglich selbst zensiert. Die Folge davon ist weniger Nacktheit, zu den Gründen dafür gibt es keine Informationen. Ungeschnitten und ab 18 wird es hingegen Mortal Kombat 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) nach Deutschland schaffen. Mehrere Videos zum Spiel könnt ihr euch zudem ebenfalls ansehen. Die Ankündigung von Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil) für Japan sorgte für gemischte Gefühle, da es sich dabei um ein waschechtes Prequel von Octopath Traveler handelt. Neben der Plattform ist auch ein Vertrieb hierzulande sehr unsicher. Gleichzeitig kündigte man jedoch auch ein neues Konsolen-Projekt an, welches aber noch etwas mehr Zeit braucht.

Mit dem neuen Nintendo Labo: VR-Set kann sich eure Nintendo Switch schon bald in eine VR-Brille verwandeln. Zunächst nur für Japan angekündigt wurde The Alliance Alive HD Remastered (PS4, Xbox One, PC), womit es das Nintendo-3DS-Spiel auch auf Konsolen schaffen wird. Bereits Ende des Monats dürfen wir uns auf Kingdom Hearts: The Story So Far (PS4) freuen, welches bereits länger in Nordamerika zu kaufen ist. Dank vieler Vorschauen gibt es außerdem viel neues Gameplay-Material zu Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC), in knapp zwei Wochen könnt ihr euch dann auch der Herausforderung stellen.

PQube gelang eine kleine Überraschung mit der Lokalisierungs-Ankündigung von Gun Gun Pixies (Switch, PC), womit es der ursprüngliche Titel für PlayStation Vita auch zu uns schaffen wird. Im Rahmen der „PlayStation China Hero Project“-Reihe wurden mit In Nightmare (PS4) (Link), F.I.S.T. (PS4) (Link) und AI-LIMIT (PS4) (Link) einige interessante Spiele vorgestellt. Erstmals konkretes Material sehen durften wir auch zu Trine 4: The Nightmare Prince (PS4, Switch, Xbox One, PC) und auch Date A Live: Ren Dystopia (PS4) wurde mit einem Teaser-Trailer präsentiert. Den längeren Eröffnungsfilm gibt es zu One Piece World Seeker (PS4, Xbox One, PC) und je den Launchtrailer ansehen könnt ihr euch zu den mittlerweile erhältlichen Kirby und das extra magische Garn (3DS) (Link) und Left Alive (PS4, PC) (Link).

Ein neuer Trailer wurde zu Shenmue III (PS4, PC) veröffentlicht und aus Judgment (PS4) wurden einige der Spiel-Features vorgestellt. Einen japanischen Übersichtstrailer gibt es zu Yoshi’s Crafted World (Switch) zu sehen, ein neuer Kämpfer wurde für Granblue Fantasy Versus (PS4) enthüllt und auch zu Power Rangers: Battle for the Grid (PS4, Xbox One, PC) gibt es einen aktuellen Charakter-Trailer. Für Japan wird es eine limitierte Edition zu Fire Emblem: Three Houses (Switch) geben, welche sich von der westlichen unterscheidet. Auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste in Japan Romancing SaGa 3 (PS4, Switch, Xbox One, PC, Vita, Mobil), ebenfalls eine Verzögerung gibt es bei The Sinking City (PS4, Xbox One, PC), wobei man nun den 28. Juni als Veröffentlichungstermin anstrebt.

Insgesamt drei Kämpfer wurden aus AeternoBlade 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ins Rampenlicht gestellt und den Japan-Termin kennen wir inzwischen zu Kizuna Kirameku Koi Iroha (PS4). Mit She Remembered Caterpillars wurde die nächste Nintendo-Switch-Portierung angekündigt und VA-11 HALL-A wird in Japan auch noch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Noch bis morgen früh könnt ihr in Tetris 99 (Switch) einige Goldpunkte verdienen, für Nintendo Switch Online folgen schon bald die nächsten beiden NES-Titel und ein Stop-Motion-Video zu Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) präsentiert uns die Figuren aus der Sonderedition. Zum The Legend of Zelda Concert 2018 könnt ihr euch ein Konzert-Album mit Live-Aufnahmen sichern, welches für Fans der Reihe auf jeden Fall interessant sein dürfte.

Zum Schluss kommen wir nun noch auf die drei aktuellen Reviews von JPGAMES zu sprechen. Mit einer interessanten Geschichte zu unterhalten weiß die düstere Mischung aus Rollenspiel und Visual Novel Death end re;Quest (PS4) (zum Testbericht). Damit gehört das Spiel zu den besseren Titeln von Compile Heart. Als Schüler verschlägt es euch in Tokyo School Life (Switch, PC) (zum Testbericht) nach Japan, wobei ihr Liebeswirren in einer Visual Novel erleben könnt. Strategie-Fans kommen hingegen mit Wargroove (Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) auf ihre Kosten, denn dieses Spiel steht seinem Vorbild Advance Wars in nichts nach.

Auch eine Sonntagsfrage wollen wir euch natürlich heute stellen! Dabei geht es um einen in den letzten Jahren immer wichtiger gewordenen Aspekt von Videospielen, nämlich die Sprachausgabe. Welche Sprache bevorzugt ihr dabei? Macht mit bei unserer Umfrage!