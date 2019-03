Bartender-Action: VA-11 Hall-A erscheint am 30. Mai in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4

By

Wie der japanische Publisher Playism nun ankündigte, wird das vom venezolanischen Studio The Sukeban Games entwickelte „Cyberpunk-Bartender-Action“-Game VA-11 Hall-A am 30. Mai 2019 vorerst nur in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Erstauflage wird neben dem Spiel selbst noch ein Artbook sowie den offiziellen Soundtrack beinhalten.

VA-11 Hall-A wird als Indie-Barkeeper-Simulation bezeichnet und ist ein Mix aus verschiedenen Visual-Novel-Elementen, Cyberpunk, PC-98 und verschiedenen Animationen. Das Spiel wurde bereits im Juni 2016 für PC, Mac und Linux veröffentlicht, eine PlayStation-Vita-Version folgte im November 2017.

Ein genaues Datum für den westlichen Release der PlayStation-4- und Nintendo-Switch-Version, welcher vom Publisher Ysbryd Games übernommen wird, steht bisher noch aus. Bisher nannte der Publisher lediglich das 1. Quartal 2019 als mögliches Zeitfenster für einen Release.

via Gematsu