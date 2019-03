Neuer Story-Trailer zu Operencia: The Stolen Sun

Bildmaterial: Operencia: The Stolen Sun, Zen Studios

Entwickler Zen Studios hat einen neuen Story-Trailer zu Operencia: The Stolen Sun veröffentlicht. Bei Operencia: The Stolen Sun handelt es sich um einen First-Person-Dungeon-Crawler, der das Thema mitteleuropäische Folklore und deren Legenden aufgreift.

Der Sonnenkönig Napkirály, der das Land einst mit Licht erhellte, wurde entführt und nun verfällt das Land der Dunkelheit. Um dies zu verhindern und den König zu retten, macht ihr euch nun auf die Suche nach ihm und müsst dabei allerlei Fallen überwinden, furchterregende Monster bekämpfen und knifflige Rätsel lösen.

Das Bewegungssystem bei Operencia: The Stolen Sun funktioniert allerdings etwas anders als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ihr bewegt euch sozusagen auf „Kacheln“ durch die Welt. Das heißt, ihr habt lediglich die Möglichkeit geradeaus, seitlich oder nach hinten zu laufen. Mehr oder weniger wie auf „Schienen“. Die Kämpfe selbst finden, wie von vielen RPGs gewohnt, rundenbasiert statt.

Operencia: The Stolen Sun soll am 29. März für Xbox One und PCs über den Epic-Store erscheinen. Die Xbox-One-Version soll außerdem Teil des Xbox-Game-Pass-Systems werden und so für alle Game-Pass-Besitzer spielbar sein.

via Gematsu