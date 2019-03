Prequel angekündigt: Octopath Traveler: Champions of the Continent erscheint für Mobilgeräte

Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix

Square Enix hat heute überraschend Octopath Traveler: Champions of the Continent für iOS- und Android-Geräte angekündigt. Demnach soll der Smartphone-Ableger noch in diesem Jahr in Japan erscheinen. Das Spiel soll auf dem Free-to-play-Konzept basieren und einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler spielen. Ein waschechtes Prequel also.

Als die wichtigsten Features nennt die offizielle Website die folgenden. So setzt das Spiel auf die (kürzlich auch namentlich gesicherte) HD2D-Optik. Die Kämpfe finden in einem kommando- und rundenbasierten System statt, im Unterschied zum Original sind dabei aber acht Charaktere im Einsatz.

Ihr schlüpft in die Rolle eines der Protagonisten, wobei euch drei „amtierende Champions“ zur Wahl stehen. Schauplatz ist erneut der Kontinent Orsterra. Auch die Feldbefehle des Originals kehren zurück. Ihr könnt zuhören, um Informationen zu erhalten, Gegenstände stehlen und vieles mehr.

Die Vorregistrierung ist ab sofort auf der offiziellen Webseite möglich. Darüber hinaus nimmt Square Enix ab dem 12. März Anmeldungen für Spieler an, die Zugriff auf eine frühe Demo erhalten sollen.

Währenddessen meldeten sich die Entwickler auf ihrem Twitter-Account zu Wort. „Alle, die auf ein neues Konsolenspiel warten: Es tut uns leid, aber die Produktion dauert noch ein wenig länger. In der Zwischenzeit könnt ihr hoffentlich dieses [Smartphone]-Game genießen!“ Das bestätigt also, dass die Serie auch auf Konsolen eine Zukunft hat.

Octopath Traveler: Champions of the Continent – Ankündigungstrailer

via Gematsu