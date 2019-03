Ys Net präsentiert neues Video zu Shenmue III auf dem Event MAGIC 2019

Bildmaterial: Shenmue III, Ys NET / Deep Silver

Auf dem Event MAGIC 2019 hat Ys Net ein neues Video zu Shenmue III präsentiert. Die aktuelle Aufnahme trägt den Titel „Ryo and Master“ und ihr seht, wie Ryo neue Kampftechniken erlernt.

In Shenmue III dürft wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Am 27. August soll der Titel für PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu