Limited Edition mit Musik zum The Legend of Zelda Concert 2018 für Japan angekündigt

Ab sofort ist es möglich, das Konzert-Album mit Live-Aufnahmen des „The Legend of Zelda Concert 2018“ auf amazon.jp vorzubestellen. Zur Auswahl stehen dabei zwei unterschiedliche Versionen. Die Standardversion mit zwei CDs für 3.240 Yen (ca. 26 Euro) und eine limitierte Edition mit zwei CDs, einer Blu-ray, einem Armband und mehr für 5.940 Yen (ca. 47 Euro).

Nintendo weiß die Jubiläen der Reihe musikalisch zu feiern

Seit über dreißig Jahren begeistern die Klänge der allseits bekannten Reihe Fans aus aller Welt. Und Nintendo weiß die Jubiläen der eigenen Spiele zu feiern. Bereits zum 25-jährigen Jubiläum ging unter dem Namen „Symphony of the Goddess“ ein Orchester auf Tour, das live zu bekannten Spielszenen die entsprechende Musik gespielt hat. Im gleichen Jahr erschien auch The Legend of Zelda: Skyward Sword für Nintendo Wii.

Auf dem „The Legend of Zelda Concert 2018“ wird Musik aus allen Zelda-Teilen gespielt, darunter auch Stücke aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der besondere Fokus soll hierbei auf Akkordeon, Okarina und Harfe liegen. Diese drei Instrumente haben in der Zelda-Reihe seit jeher einen hohen Stellenwert inne. Passend zur Veröffentlichung könnt ihr euch das folgende Promo-Video und ein Unboxing zu Gemüte führen.

Bei Nintendo Dream Web findet ihr weitere Fotos der Editionen und vom Konzert selbst.

via NintendoSoup