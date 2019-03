Viele neue Eindrücke aus Sekiro: Shadows Die Twice

By

Noch in diesem Monat erscheint Sekiro: Shadows Die Twice. Für noch Unentschlossene sind nun mehrere Vorschauen auf den Titel aufgetaucht, beispielsweise bei DualShockers, Easy Allies, Eurogamer, GameSpot, IGN, Polygon und VG247. Einige Bilder und Anspielberichte in Videoform findet ihr im Anschluss.

Leben und Tod, Rache und Ehre

Von der Story selbst weiß man bisher, dass sie im späten 16. Jahrhundert der Sengoku-Ära in Japan spielt. Eine Zeit im ständigen Konflikt zwischen Leben und Tod, während der man mächtigen Gegnern gegenübersteht. Zur Hilfe stehen mächtige Ninja-Fähigkeiten und eine verbesserbare Armprothese, um den Gegnern beizukommen. Hier und hier haben wir einen genaueren Einblick in das Spiel und das System gegeben. Werdet ihr Rache nehmen und eure Ehre wiederherstellen können?

Das Spiel wird am 22. März für PlayStation 4*, Xbox One und PCs erscheinen.

