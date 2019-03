The Sinking City auf den 28. Juni 2019 verschoben

Bildmaterial: The Sinking City, Bigben Interactive / Frogwares

In letzter Zeit verdichteten sich die Gerüchte, dass das von H. P. Lovecraft inspirierte The Sinking City nicht mehr zum angegebenen Erscheinungsdatum veröffentlicht wird. Grund zu der Annahme gaben diverse Händler, die den Titel nicht mehr für das ursprünglich angekündigte Erscheinungsdatum listeten.

Neue Termine für Nordamerika und Europa

Nun gaben Entwickler Frogwares und Publisher Bigben bekannt, dass der Titel nicht mehr wie geplant am 21. März, sondern am 28. Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen wird. In Nordamerika erscheint der Titel bereits am 27. Juni. Grund für die Verschiebung seien andere Spiele, die in nächster Zeit erscheinen werden, sowie die Masse an AAA-Titeln, die bereits in den letzten Wochen erschienen ist.

Die zusätzliche Zeit soll zudem genutzt werden, um den Titel weiter zu optimieren. Das volle Statement könnt ihr euch zudem in einem Video ansehen, welches sich unterhalb dieser Zeilen befindet.

The Sinking City erscheint* erscheint am 28. Juni 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Pressemeldung