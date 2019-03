Der Eröffnungsfilm zu One Piece World Seeker

Bildmaterial: One Piece World Seeker, Bandai Namco / Ganbarion

Bandai Namco hat den Eröffnungsfilm zum von Ganbarion entwickelten One Piece World Seeker veröffentlicht. Darin sehen wir, wie die Strohhutpiraten mit Ruffy in Schwierigkeiten geraten. Angelockt von einem großen Schatz, welcher sich als Falle entpuppt, gilt es plötzlich, ein neues Abenteuer zu bestehen und eine Verschwörung aufzudecken.



One Piece World Seeker* erscheint am 14. März 2019 in Japan für PlayStation 4. In Nordamerika und Europa erscheint der Titel zwar erst am 15. März 2019, dafür aber als PlayStation-4-, Xbox-One- und PC-Version.