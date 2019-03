Neuer Trailer zu Power Rangers: Battle for the Grid

By

Der Entwickler nWay hat einen neuen Charakter-Trailer namens „Rise of Drakkon“ für das kommende Power Rangers: Battle for the Grid veröffentlicht. Im Trailer wird die „Evil“-Version des weißen Rangers Tommy Oliver gezeigt, welcher durch einen Zauber dem Wahnsinn verfallen ist und nun auf der Seite des Bösen kämpft.

Drakkon wird als schneller und agiler Kämpfer mit einer großen Anzahl an verschiedenen Moves beschrieben, dennoch soll er auch für Anfänger relativ einfach zu spielen sein.

Zusätzlich zur Standardversion soll es auch eine Collector’s Edition geben, welche neben dem Spiel auch den „Season One Pass“ mit drei neuen Charakteren, deren Arcade-Stories sowie einen neuen „Warrior Skin“ beinhalten soll.

Power Rangers: Battle for the Grid soll im April dieses Jahres für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Eine PC-Version soll dann später im Laufe des Jahres folgen.

via Gematsu