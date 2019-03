Kid Icarus und StarTropics erscheinen im März für Nintendo Switch Online

By

Am 13. März 2019 werden zwei neue Spiele in das Programm von Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online aufgenommen. Bei diesen handelt es sich um das über 30 Jahre alte Kid Icarus sowie das Action-Adventure StarTropics.

In Japan wird für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online ebenfalls Kid Icarus angeboten, allerdings wird StarTropics durch Yie Ar Kung-Fu und Fire Emblem ersetzt.

Kid Icarus

Im Königreich „Land der Engel“ hat die grausame Göttin Medusa die Drei Heiligen Artefakte gestohlen und Palutena, die Göttin des Lichts, gefangen genommen. Als Kid Icarus müssen Spieler die Artefakte wiederfinden, Medusa vernichten und Palutena aus ihrer Gefangenschaft befreien. Um den Gegnerhorden gewachsen zu sein, verwendet Pit seinen magischen Bogen.

StarTropics

Mike Jones ist ein Star-Pitcher aus Seattle und möchte in den Tropen seinen berühmten Onkel Dr. Jones besuchen, ein Archäologe, der plötzlich auf ebenjener tropischen Insel spurlos verschwindet. So macht sich Mike auf, um die dunklen Geheimnisse zu lüften, die im Paradies lauern. Mit der Hilfe von netten Bewohnern erkundet Mike die Insel zu Fuß oder im U-Boot seines Onkels und kämpft mit einer Vielzahl an Waffen und Gegenständen gegen Monster.

