Das sind die Inhalte der japanischen Limited Edition zu Fire Emblem: Three Houses

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

Fire Emblem: Three Houses erscheint als Standardversion sowie als limitierte Edition am 26. Juli für Nintendo Switch. Vor wenigen Wochen konnten wir einen Blick in die limitierte Edition werfen, die im Westen erhältlich sein wird.

Demnach erhalten die Europäer und Nordamerikaner ein Steelbook, den Soundtrack auf einem USB-Stick, ein Ansteckset sowie ein Artbook. In Japan fällt der Inhalt der limitierten Edition allerdings ein klein wenig anders aus.

Inhalte der „Fodlan Collection“

Unter dem Titel “Fodlan Collection” erhalten die Japaner neben dem Spiel ein Fodlan-Artbook, eine Fire Emblem: Three Houses Sound Selection mit 33 Tracks aus dem Spiel sowie ein Steelbook designt von Kazuma Koda. Das Gesamtpaket kommt in einer Verpackung daher, die ebenfalls von Kazuma Koda illustriert wurde. In zwei der Tracks könnt ihr sogar schon reinhören.

Die drei Häuser

So wie der Kontinent ist auch das Kloster in drei Häuser eingeteilt: Die schwarzen Adler, die blauen Löwen und die goldenen Hirsche. Als weiser Lehrer werdet ihr die dortigen Studenten in vielen Sachen lehren. Doch zuvor müsst ihr euch für eine der Parteien entscheiden. Und dann gibt es noch Sothis, eine weibliche Erscheinung, welche in eurer Vorstellung auftaucht. Was hat dies zu bedeuten?

Theme Song (Voraussichtlicher Titel) von Takeru Kanazaki

Fodlan no Gyoufuu von Takeru Kanazaki

via Gematsu