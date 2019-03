Tetris 99 Grand Prix am Wochenende: Holt euch ein Tetris Maximus und 999 Goldpunkte für den eShop

Bildmaterial: Tetris 99, Nintendo / Arika

Wenn ihr in den letzten Tagen fleißig Tetris 99 gespielt habt und glaubt, ganz gut zu sein, wird das nicht reichen. Ihr müsst schon „Tetris Maximus“ sein. Diesen Titel gilt es zu erringen, am besten im Zeitraum von Freitag, den 8. März um 14 Uhr bis Montag, den 11. März um 7:59 Uhr. Dann landet ihr im Lostopf für 999 Goldpunkte, die an 999 Teilnehmer verteilt werden. Das wären also 9,99 Euro für eure eShop-Einkäufe.

Ein einziger Sieg gegen eure 98 Kontrahenten reicht aus. Aus den Teilnahmebedingungen geht hervor, dass ein mehrfacher Sieg die Gewinnchancen nicht erhöht. Es gewinnen also nicht die 999 Spieler mit den meisten Siegen, bei mehr als 999 „Tetris Maximus“-Spielern entscheidet das Los.