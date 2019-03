Erscheinungsdatum zum Romancing SaGa 3 Remaster auf unbestimmte Zeit verschoben

Bildmaterial: Romancing SaGa 3, Square Enix

Im März 2017 wurde ein Remaster zu Romancing SaGa 3 angekündigt. Nach einer weiteren Nachricht, dass diese Version auch im Westen erscheinen soll, wurde auf der Tokyo Game Show 2018 angekündigt, dass der Titel Anfang 2019 in Japan erscheinen soll. Doch daraus wird wohl nichts.

Auf unbestimmte Zeit verschoben

Denn wie Square Enix nun in einem Broadcast zum Mobile-Titel Romancing SaGa Re:Universe bekanntgab, wurde der Release in Japan auf unbestimmte Zeit verschoben. So gab Produzent Masanori Ichikawa an, dass noch Zeit benötigt werde, um die Qualität zu verbessern.

Im Broadcast gab es zudem eine kleine Kampfszene zu sehen. Doch leider müssen sich Fans gedulden, bis ein neues Erscheinungsdatum zum Remaster bekanntgegeben wird. Für diesen Umstand entschuldigt sich Creator Akitoshi Kawazu zusätzlich in einem Tweet.

Romancing SaGa 3 erscheint für PlayStation 4, Vita, Xbox One, Nintendo Switch, PCs und Smartphones zu einem noch unbekannten Zeitpunkt. Um den Ausschnitt aus dem Broadcast zum Remaster zu sehen, könnt ihr folgenden Mitschnitt ab Minute 14:45 anschauen.

via Gematsu