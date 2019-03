Bloodstained: Curse of the Moon erhält physischen Release und Collector’s Edition durch Limited Run Games

Bildmaterial: Bloodstained: Curse of the Moon, Inti Creates, Limited Run Games

Wie Limited Run Games bekannt gab, wird es eine physische Standard-Edition sowie eine Collector’s Edition zum bisher ausschließlich digital erhältlichen Bloodstained: Curse of the Moon geben. Limited Run Games möchte die physische Version für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch anbieten.

Limited Run Games ist bekannt dafür, Indie- und Nischenspiele in sehr limitierten Auflagen auf Disc bzw. Cartridge zu pressen und zum Kauf im hauseigenen Online-Store anzubieten.

Die limitierten Auflagen sind meist äußerst schnell ausverkauft, da Limited Run Games im Regelfall nur eine einzige Pressung herstellt. Dementsprechend steigen die Preise für die seltenen physischen Ausgaben nach dem Ausverkauf im Limited Run Games Online-Store auch gerne in höhere dreistellige Beträge. Dafür wiederum steht Limited Run Games bei vielen Fans auch in der Kritik.

Wer also Interesse an einem physischen Release von Bloodstained: Curse of the Moon hat, sollte pünktlich am 15. März den Online-Store von Limited Run Games aufsuchen und sich sein Exemplar sichern.

Bloodstained: Curse of the Moon ist ein 2D-Sidescroller im klassischen 8bit-Retro-Stil der euch in die Rolle des Dämonenjägers Zangetsu schlüpfen lässt. Zangetsu ist auf einem Rachefeldzug gegen die Dämonen die ihm einen teufllischen Fluch angehängt haben und nun es liegt an euch, diese Dämonen zu finden und den Fluch wieder aufzuheben.

Auf seiner beschwerlichen Reise trifft Zangetsu auch weitere Gefährten, die ebenfalls spielbar sind. Jeder dieser spielbaren Charaktere besitzt eigene Moves und Fähigkeiten. Die Collector’s Edition von Limited-Run-Games:

Bloodstained: Curse of the Moon erschien am 24. Mai 2018 für Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation Vita und Microsoft Windows.

via Gematsu