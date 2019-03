She Remembered Caterpillars vom deutschen Studio Jumpsuit Entertainment erscheint für Switch

By

She Remembered Caterpillars wird am 28. März seinen Weg auf Nintendo Switch finden. Da verträumte, abstrakte Puzzle-Exploration-Game mit handgezeichneten Grafiken wurde von Jumpsuit Entertainment entwickelt, einem deutschen Zwei-Mann-Studio aus Kassel. Mit Ysbryd Games hat man einen potenten Publisher gefunden, der bisher vor allem für VA-11 HALL-A bekannt ist.

She Remembered Caterpillars kommt mit diversen Empfehlungen von Nominierungen und renommierten Indie-Awards. 40 Puzzles warten auf den Spieler. Dabei ist She Remembered Caterpillars so designt, dass auch farbenblinde Menschen es spielen können.

Die Musik stammt übrigens von Thomas Höhl, der sich bisher unter anderem für Galaxy on Fire und das bekannte Adventure Deponia verantwortlich zeigte. Für PC-Steam ist She Remembered Caterpillars bereits erhältlich.

