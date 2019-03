Kizuna Kirameku Koi Iroha erscheint im Juni für PS4

Bildmaterial: Kizuna Kirameku Koi Iroha, Dramatic Create / Crystalia

Laut der Meldung des Publishers Dramatic Create wird die Visual Novel Kizuna Kirameku Koi Iroha am 27. Juni in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Neben einer digitalen Version wird eine physische Fassung in den Handel gelangen.

Ursprünglich erschien der Titel 2017 für PCs. Die kommende Fassung für PlayStation 4 bekommt einige Verbesserungen spendiert, die das Spielsystem und die Grafik betreffen.

Touki befindet sich im zweiten Jahr an der Murakumo-Akademie und absolviert eine Ausbildung zum Katana-Schmied. Da sein Vorfahr ein berühmter Schmied war, erregt Touki viel Aufmerksamkeit. Dennoch spielt der junge Mann lieber mit Maschinen, als sich mit seinem Training zu beschäftigen. Eines Tages trifft er auf Ayase, die behauptet, die Schutzgöttin seiner Familie zu sein. Aus dieser Begegnung ergeben sich weitere Schicksale:

Saya ist eine Schülerin aus dem Ausland. Sie trifft Touki in einer mondhellen Nacht.

Tsubaki ist Toukis Freundin aus der Kindheit und an der Schule die stärkste Schwertkämpferin.

Shion neigt dazu, Waffen zu zerstören.

Freesia ist eine aufsteigende Schmiedin.

via Gematsu