Das war… Kalenderwoche 16/2018

Die letzten Tage waren eine eher ruhige Angelegenheit, für etwas Gesprächsstoff sorgte immerhin eine Stellenausschreibung von Square Enix, ein neues Trademark von Bandai Namco, eine Studie sowie aktuelle Verkaufsstatistiken aus Deutschland. Nach dem Block mit allen Videos der Woche schließen wir diesen Artikel ab mit unseren vier neuen Reviews und zwei Anspielberichten. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit Informationen zum Final Fantasy VII Remake (PS4) hält sich Square Enix zurück, aber da man neue Mitarbeiter anwerben muss, erhalten wir immerhin auf diesem Weg kleine Einblicke in die Ambitionen der Entwickler. Derzeit sucht man einen weiteren Battle-Planner und aus der Stellenausschreibung geht unter anderem hervor, dass man mit dem Remake das Original übertreffen wolle. Das Spiel soll eine Neuschaffung werden und nicht bloß ein einfaches Remake, mit neuen und alten Konzepten.

Manchmal kann eine sehr kurze Meldung die Fantasie enorm anregen, so geschehen, als Bandai Namco sich vor wenigen Tagen das Trademark „Also Sprach Zarathustra“ in den Vereinigten Staaten sicherte. Dabei handelt es sich um den Untertitel von Xenosaga Episode III. Vielleicht vollzieht man dabei nur eine routinemäßige Verlängerung der Marke, vielleicht stecken aber auch aktuellere Planungen dahinter. Träumen und spekulieren ist auf jeden Fall erlaubt!

Eine neue Studie, welche sich mit Spielen mit Gewalt beschäftigt, hat uns ebenfalls erreicht. Dabei hat man einen möglichen Zusammenhang zwischen der Gewalt in Spielen und dem Konsum dickmachender Nahrungsmittel feststellen können, dies unabhängig vom Stresslevel. Hier sind nun aber weitere Untersuchungen nötig, um diese Erkenntnis zu festigen oder zu widerlegen.

Wie lange wird man Videospiele noch als Handelsversion erwerben können, bevor es nur noch den digitalen Weg gibt? Solche Szenarien werden immer mal wieder diskutiert, laut Branchenverband game werden in Deutschland aber nach wie vor lediglich vier von zehn Spielen digital gekauft. Bei Konsolenspielen ist es sogar nur jedes vierte, bei PC-Spielen hingegen sind es bereits acht von zehn. Wer sich seine Spiele also am liebsten ins Regal stellt, muss sich somit vorläufig noch keine Sorgen machen.

Damit kommen wir bereits zum Block mit allen Videos der Woche! Hier beginnen wir mit dem neusten Update, welches seit wenigen Tagen für Monster Hunter: World (PS4, Xbox One) erhältlich ist. Dabei könnt ihr einen neuen Drachenältesten herausfordern. Neu enthüllt wurden die beiden Spiele Serious Sam 4: Planet Badass (PC) (Link) und Seikimatsu Days: Our Era’s End (Mobil) (Link), wobei letztere Ankündigung nur für Japan gilt. Ansehen könnt ihr euch außerdem das Eröffnungsvideo zu Wonder Gravity: Pino to Juuryoku Tsukai (Mobil) (Link) und die beiden Launchtrailer zu Yakuza 6: The Song of Life (PS4) (Link) und Super Daryl Deluxe (PS4, Switch, PC) (Link).

Am 13. Juli wird das mit einiger Spannung erwartete Octopath Traveler (Switch) weltweit erscheinen, viele neue Eindrücke liefert uns nun ein englischer Übersichtstrailer. Aus Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) wurde ein Minispiel mit viel Retro-Charme vorgestellt, während die beiden Protagonisten aus Persona 3: Dancing Moon Night (PS4, Vita) und Persona 5: Dancing Star Night (PS4, Vita) je ein Video spendiert bekamen. Das nächste Dreierpack aus DLC-Charakteren wurde aus BlazBlue: Cross Tag Battle (PS4, Switch, PC) vorgestellt und die Nintendo-Switch-Version von Dark Souls Remastered (PS4, Switch, Xbox One, PC) musste verschoben werden, dafür gibt es davon abgefilmtes Gameplay-Material. Ein weiteres Video aus Japan erreicht hat uns zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch), der nächste Kämpfer wurde aus Fate/Extella Link (PS4, Vita) präsentiert und ausführlich in die Geschichte von Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (PS4, Switch, Vita) wurden wir ebenfalls eingeführt.

Insgesamt neun Minuten neues Material könnt ihr euch aus Mary Skelter 2 (PS4) ansehen, ein längeres Video gibt es auch zu Closed Nightmare (PS4, Switch) und einen Übersichtstrailer aus Japan gibt es zu Border Break (PS4). Das nur in Japan verfügbare VR-Erlebnis Dragon Quest VR könnt ihr hier genauer unter die Lupe nehmen, den zweiten Trailer gibt es für Record of Grancrest War (PS4) und mit einer längeren Demo angespielt wurde The Good Life (PS4, PC). Das Projekt braucht nach wie vor einige Unterstützung bei Kickstarter. Bald könnt ihr zwei weitere Damen aus Summer Lesson (PS VR) auf Englisch treffen, der letzte Trailer zu Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins (PS4) erhielt englische Untertitel spendiert und von den kreativen Möglichkeiten aus Cube Creator X (Switch) könnt ihr euch ebenfalls einen Eindruck verschaffen.

Mit dem 15. Mai hat Forgotton Anne (PS4, Xbox One, PC) seinen Releasetermin erhalten. Nintendo-Switch-Portierungen angekündigt wurden in den letzten Tagen zu Nihilumbra (Link), Sinner: Sacrifice for Redemption (Link) und Lanota (Link). Etwas überraschend wird Bullet Witch ab nächster Woche für PCs erhältlich sein und einen kurzen Einblick gibt es in die Fairune Collection (Switch, PC). Ab der nächsten Woche verfügbar sein wird Light Fall (Switch, PC), inzwischen auch für Nintendo Switch erhältlich ist Wild Guns Reloaded und der nächste DLC-Charakter wurde aus Street Fighter V (PS4, PC) präsentiert, welcher in wenigen Tagen verfügbar sein wird.

Nun wollen wir euch noch kurz die aktuellen Reviews von JPGames vorstellen! Mit einer gewohnt hervorragenden Geschichte mit vielen Intrigen hat uns Yakuza 6: The Song of Life (PS4) (zum Testbericht) sehr gefallen, Kazuma Kiryu hat damit einen besonders emotionalen Abschied bekommen. Noch einmal ein JRPG-Highlight zu erleben gibt es mit The Alliance Alive (3DS) (zum Testbericht) auf Nintendos in die Jahre gekommenen Handheld. Dabei erwartet euch ein Nostalgie-Erlebnis mit moderner Technik, welches auch neben der Hauptgeschichte viel zu entdecken bietet. Ein durchaus spaßiges Spiel findet ihr auch mit Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich einiges getan, aber einige Probleme bleiben dennoch. Zusammen mit Pikachu Ermittlungen aufnehmen könnt ihr in Meisterdetektiv Pikachu (3DS) (zum Testbericht), wobei sich euer Partner als sehr gesprächig herausstellt. Besonders für Kinder ist dieses Spiel sehr geeignet!

Zudem hatten wir die Chance, zwei Spiele anzuspielen! Dabei handelt es sich um die beiden interessanten Projekte Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC, Vita) (zum Bericht) und Indivisible (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Bericht). Lest also, wie wir den aktuellen Stand einschätzen und ob es sich lohnt, auf die Titel zu warten.