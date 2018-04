BlazBlue: Cross Tag Battle: Hakumen, Naoto und Vatista

Arc System Works hat den Inhalt des kostenpflichtigen DLC-Sets „Cross Tag Character Pack 3“ bekanntgegeben. In diesem Set sind die Charaktere Hakumen aus BlazBlue, Naoto Shirogane aus Persona 4 Arena und Vatista aus Under Night In-Birth enthalten. Für den Kauf des Sets zahlt man 4,99 US-Dollar. Das Paket ist ebenfalls mit den anderen DLCs im Set „Cross Tag Character Collection“ für 19,99 US-Dollar zu bekommen, in dem sich alle Charaktere befinden, die noch als Zusatz in das Hauptspiel eingefügt werden.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein.

Das folgende Video zeigt euch Hakumen, Naoto Shirogane und Vatista.

via Gematsu