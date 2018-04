Street Fighter V: Falke ist der dritte Charakter in Season 3

Das Konzept von Street Fighter V: Arcade Edition ermöglicht es Spielern, sämtliche neue Charaktere einfach per Ingame-Währung zu kaufen. Wer keine Lust darauf hat, ewig zu sammeln, kann auch echtes Geld einsetzen. Auch bei der am 24. April erscheinenden Falke ist dies möglich. Entweder zahlt ihr 100.000 Fight Money oder 5,99 Euro, um die neue Kämpferin zu erhalten. Falke ist der dritte DLC-Charakter aus Season 3.

Falke hat die einzigartige Fähigkeit, Psychopower in Objekten zu speichern und diese freizusetzen, hauptsächlich durch ihren Stab, den sie Harmony nennt. Viele Jahre hartes Training verstrichen, was Falke tief in die Verzweiflung fallen ließ. Sie wünschte sich, dass alles enden würde. Schließlich kam Ed zu ihrer Rettung und beide konnten Shadaloo entkommen. Jetzt haben die beiden ein Geschwister-ähnliches Band und suchen nach anderen, die wie sie Hilfe brauchen.