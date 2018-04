„Classic Kingdom“ für Kingdom Hearts 3 vorgestellt

By

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 3* veröffentlicht, der das „Classic Kingdom“ vorstellt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine neue Welt im Spiel, sondern ein Minispiel-Feature. Das „Classic Kingdom“ wird zahlreiche Minispiele bieten, die an klassische Disney-Cartoons der 80er-Jahre angelehnt sind und mit LCD-Optik daherkommen. Diese Spiele wird es zudem nicht nur in Kingdom Hearts 3 geben, sondern auch in Kingdom Hearts Union χ.

Director Tetsuya Nomura kündigte außerdem an, dass Fans die Gelegenheit bekommen, Teil von Kingdom Hearts 3 zu werden. Bis zu 300 Spieler werden ausgewählt und ihre Nutzernamen aus Kingdom Hearts Union χ an einem noch geheimen Ort in Kingdom Hearts 3 zu sehen sein. Details zu dieser Aktion findet ihr auf dieser Website.