Der Launchtrailer zu Super Daryl Deluxe

Seit dem 10. April ist das „RPGvania“ Super Daryl Deluxe für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erhältlich. In Super Daryl Deluxe schlüpft ihr in die Rolle von Daryl Whitelaw, einem neuen Schüler der Water Falls High School. Jedes Klassenzimmer ist eine alternative, skurrile Welt, die ihr bereist. Die Zimmer basieren dabei auf dem Unterrichtsfach, das in ihnen unterrichtet wird.

Das handgezeichnete Spiel mit Brawler-Kampfsystem wurde von Dan & Gary Games entwickelt. Den Launchtrailer zum Videospiel könnt ihr euch hier ansehen: