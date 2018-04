Englische Trophäenliste zu Maihana Soumakyou

By

Die Webseite Exophase hat eine Trophäenliste mit englischen Beschreibungen zum Shoot ’em up Maihana Soumakyou veröffentlicht, wobei der Titel unter dem Namen Touhou Azure Reflections angegeben wird. Entwickelt von Souvenir Circ. (Croixleur Sigma) erschien das Videospiel durch den Vertrieb des Publishers Unties am 25. Januar digital in Japan im PlayStation Store.

Die Version für PlayStation 4 ist eine überarbeitete Fassung der PC-Version. Sie wurde nicht nur mit erweiterten Spielmodi ausgestattet, sondern auch mit eine HD-Grafik, neuen Charakteren und Bossen sowie zusätzlichen Szenarien und Stimmen. Eine offizielle Ankündigung einer lokalisierten Version des Titels steht allerdings noch aus.

via Gematsu