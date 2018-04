Englisch untertitelter Trailer zu Full Metal Panic!

Bandai Namco hat eine englisch untertitelte Version des letzten Trailers zu Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins veröffentlicht. Entwickelt wird das Simulations-RPG von B.B. Studio, die für die Super-Robot-Wars-Spiele bekannt sind. Auch wenn noch kein Release im Westen bekannt ist, wurde das Spiel bereits für Japan und Südostasien angekündigt. Die Version für Südostasien wird dabei englische Texte bieten.

Zudem wird die Version für Südostasien sowohl in der digitalen, als auch in der physischen Version mit limitierten Day-One-Boni erhältlich sein. Der Verkaufsversion wird eine „Bonta-Kun“-Figur beiliegen. Die Figur ist aus Pappmaché und soll etwa 12cm groß sein. Diesen Bonus werden allerdings nur einige wenige Händler in der Umgebung anbieten. Womöglich wird man aber auch recht schnell auf eBay fündig werden.

Kauft man digital, erhält man drei spezielle In-Game-Waffen als Day-One-Bonus. Die DLCs erhält man automatisch, wenn man das Spiel zwischen dem Launch am 31. Mai und dem 27. Juni im PlayStation Store herunterlädt. Auch der physischen Version sollen die Codes für die DLCs in stark begrenzter Anzahl beiliegen.

Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins erscheint am 31. Mai in Japan und auch in Südostasien mit englischen Texten. Unten der aktuelle Trailer zum Spiel.

via Gematsu