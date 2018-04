By

Square Enix hat einen neuen Übersichtstrailer zu Octopath Traveler in englischer Sprache veröffentlicht. In diesem Monat stellt euch der Entwickler den Jäger H’aanit sowie den Dieb Therion vor. Dazu gibt es einen Eindruck über die Befehle „Noble“ und „Rogue“. So kann Tressa Gegenstände von den Stadtbewohnern kaufen, während Therion Objekte stiehlt.

Octopath Traveler* wird weltweit am 13. Juli 2018 erscheinen.