Bandai Namco hat sich in den Vereinigten Staaten ein neues Trademark zu „Also Sprach Zarathustra“ gesichert. Es handelt sich dabei um den Untertitel des 2006 für PlayStation 2 veröffentlichten Xenosaga Episode III. Die Serie liegt seit einer ganzen Weile auf Eis, aber so ging es zuletzt bekanntlich auch der .hack-Serie. Fans hoffen nun auf ein Remaster für die aktuelle Konsolengeneration. Was meint ihr?

via Gematsu