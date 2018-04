Dark Souls Remastered für Nintendo Switch verschoben

Bandai Namco gab bekannt, dass Dark Souls Remastered für Nintendo Switch* auf einen noch unbestimmten Termin im Sommer verschoben wird. Ursprünglich war der Release für alle Plattformen für den 25. Mai angesetzt und für PlayStation 4, Xbox One und PCs wird es auch dabei bleiben. Der exklusive Solaire-of-Astora-amiibo* wird dementsprechend erst später erscheinen.

Bekanntgemacht hatte man dies über den offiziellen Twitter-Account der Dark-Souls-Reihe.

“Due to the nature of causality, we must announce that the Nintendo Switch version of [Dark Souls Remastered] will be pushed back to summer of 2018, and with it, the release of the Solaire of Astora amiibo.”