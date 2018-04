Der Launchtrailer zu Yakuza 6: The Song of Life

Mit dem heutigen Tag können Yakuza-Fans endlich das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu aufschlagen. Yakuza 6: The Song of Life ist seit heute in einer Day-One-Edition mit Artbook* und einer schicken Premium Edition* hierzulande erhältlich. Den Launchtrailer zum Spiel seht ihr unten, unseren Test werdet ihr in den nächsten Tagen an dieser Stelle finden.

Bereits seit 2005 dauert die beschwerliche Reise von Kazuma Kiryu an, dem Drachen von Dojima und einem der letzten legendären Yakuza, und die Zeit war gespickt von schweren Kämpfen und tiefgreifenden Entscheidungen, die Einfluss auf das Schicksal zahlreicher Menschen und Persönlichkeiten in Kiryus Umfeld genommen haben. Nach drei Jahren frisch aus der Haftstrafe entlassen, merkt ein derweilen 48 Jahre alter und vom Leben gezeichneter Kiryu, dass Ziehtochter Haruka aus dem Waisenhaus verschwunden ist, in dem er nach ihr sucht. Schon sehr bald führt ihn die Spur in seine alten Jagdgründe in Kamurocho…