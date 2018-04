Gameplay-Video und neue Infos zu Fate/Extella Link

Im vergangenen Jahr erschien hierzulande Fate/Extella: The Umbral Star für PlayStation 4 und PlayStation Vita, wenig später dann auch für PCs und Nintendo Switch. Ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern, denn in Japan erscheint Fate/Extella Link am 7. Juni für PlayStation 4 und PlayStation Vita und setzt die Geschichte des Vorgängers fort. Westliche Fans brauchen jedoch nicht traurig zu sein, denn Marvelous und XSEED werden den Titel im Winter dieses Jahres auch im Westen veröffentlichen.

Um den kommenden Release in Japan zu feiern, hat Marvelous die offizielle Webseite zum Spiel um zahlreiche Informationen erweitert und ein neues Gameplay-Video zu dem spielbaren Servant Charlemagne veröffentlicht.

Story

Die Invasion von Karl dem Großen, welcher die Macht des Oracle in sich trägt.

Mit dem plötzlichen Auftauchen von Karl dem Großen, welcher die Macht des Oracle in sich trägt und somit alles und jeden versklaven kann, wird die Welt des Mondes in einen neuen Krieg gezogen. Der Master, Charlemagne und andere Diener stellen sich der Invasion entgegen. Jedoch gibt es auch solche, welche mit den Ansichten von Karl dem Großen einverstanden sind und ihm bei seinem Unternehmen helfen. Auch ehemalige Gefährten stehen unfreiwillig auf der Seite von Karl und stellen sich Nero und den anderen entgegen. Verwunderlich ist, dass eine junge Altera an der Seite von Karl dem Großen gesehen werden kann, obwohl diese als verschwunden galt…



System

Command Seal

Bereits im Vorgänger gab es das Command Seal, welches in Fate/Extella nun auch vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um einen Befehl an den Servant, welcher der Master direkt ausführen kann. Diese werden dazu genutzt, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Drei verschiedene Befehle können hierbei ausgeteilt werden. Revive lässt euch einen gefallenen Servant wiederbeleben, während mit Transition eine Teleportation durchgeführt werden kann. Der Limit Break verbraucht alle drei der pro Schlacht möglichen Befehle, verstärkt euren gesteuerten Servant jedoch extrem.

Support Unit

Gemeinsam mit einem anderen oder mehreren Servant kann eine Support Unit gegründet werden. Die Unterstützungs-Einheiten helfen euch im Kampf, indem sie vor feindlichen Angriffen schützen oder mit euch gemeinsam angreifen.

Je höher das Unterstützungs-Level zu dem jeweiligen Servant ist, desto mehr Unterstützungs-Aktionen erlernen die Kämpfer.

Base Camp

Komplett neu ist das Base Camp, in welchem ihr mit eurem Master frei umherlaufen könnt. Dort ist es möglich, mit den Servants zu interagieren, um den Unterstützungs-Level zu erhöhen oder euch auf kommende Kämpfe vorbereiten könnt. Außerdem ist es hier möglich, bisher nicht viel gespielte Servants mithilfe von Geld aufzuleveln, damit lästiges Leveln von schwächeren Einheiten wegfällt.

Dabei ist das Camp in mehrere Räume aufgeteilt. In My Room, in welchem der Master lebt, und Dormitory, in welchem die Servants leben. Dort lassen sich Gespräche mit den Servants anschauen, welche die Unterstützungs-Level erhöhen und euch mögliche Geschenke einbringen können.

Außerdem lässt sich die Zuneigung eurer Servants durch das Absolvieren von Nebenmissionen, welche sie euch auftragen, erhöhen.

Instant Skill

Die Fähigkeiten eurer Servants können mithilfe von Instant Skills verbessert werden. Indem ihr Instant Skills ausrüstet, erhöhen sich die Werte eurer Kämpfer oder sie erlernen neue Manöver. Neu ist die Möglichkeit, zwei Skills zu verbinden, um einen Double Skill zu erschaffen. Dabei werden Effekte verbunden und können somit auch besser auf euren eigenen Spielstil und die jeweiligen Servants angepasst werden. Neue Instant Skills erhaltet ihr im Kampf. Je besser euer Rank am Ende einer Schlacht, desto besser sind die Instant Skills, welche ihr erhalten könnt.

Die Instant Skills sind in vier verschiedene Farben unterteilt. Die roten Skills verbessern die Angriffsfähigkeiten, während blaue Skills die Verteidigung verbessern. Gelbe Skills sind allgemeine Verbesserungen, beispielsweise lassen Feinde mit dem Collector Skill mehr Items fallen. Zu guter Letzt gibt es die weißen Double Skills.

Code Cast

Eine weitere Möglichkeit, um eure Servants zu verstärken, sind die Code Cast. Diese Fähigkeiten können im Kampf aktiviert werden und bieten verschiedene Effekte. Ob Heilung, mehr Angriffskraft für kurze Zeit oder die Reichweite eurer Angriff erhöhen: Mit den Code Cast könnt ihr das Ruder im Notfall herumreißen. Die Code Cast sind in Mystic Codes eingebunden, welche ihr nach dem Erhalten von Rezepten erschaffen könnt. Ab und an befinden sich darin sogar zusätzliche Instant Skills, um euren Servant noch mehr zu verstärken. Da die Mystic Codes oft zufällige Code-Cast-Fähigkeiten beinhalten, lohnt es sich sogar, dasselbe Ausrüstungsteil mehrfach herzustellen, um andere und potentiell besser passende Effekte zu erhalten.

Zu guter Letzt wollen wir euch natürlich nicht das versprochene Gameplay-Video zu Charlemagne vorenthalten:

via Gematsu