Die Switch-Features von Donkey Kong: Tropical Freeze

Nintendo hat einen neuen japanischen Trailer zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze veröffentlicht. Der Trailer gibt einen Gesamtüberblick über das Spiel und hebt noch einmal die Besonderheiten der Nintendo-Switch-Version hervor. Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist ursprünglich für Nintendo Wii U erschienen und nun bekommt der beliebte Affe auch seinen Auftritt auf Nintendo Switch.

Der neue Funky Mode ist nicht die einzige Neuerung der Version für Nintendo Switch, denn auch ein lokaler Koop-Modus wird das Spiel obendrein noch bereichern.

In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erleben die Nintendo-Fans den ganzen Spielspaß und die Herausforderungen des Originals – und obendrein einen brandneuen, nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus. Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf.