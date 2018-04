Neun Minuten neues Material aus Mary Skelter 2

Nachdem wir euch kürzlich bereits mit vielen neuen Informationen zu Mary Skelter 2 versorgen konnten, hat Compile Heart uns zusätzlich mit einem längeren Video zum kommenden Dungeon-RPG versorgt. Dabei seht ihr in etwas mehr als neun Minuten unter anderem die Charaktere und viel Gameplay-Material.

„Jail“ ist ein unbezwingbarer Organismus, in dem Menschen eingesperrt sind. Daher wird es auch als „lebendiges Gefängnis“ bezeichnet. Dieser Ort wurde vor einigen Jahrzehnten plötzlich geboren. Die Bereiche werden von Monstern kontrolliert, die „Marchens“ genannt werden. Die „Marchens“ selbst werden von verrückten Wesen angeführt, die sich „Nightmares“ nennen. Tsuu und The Little Mermaid sind Mitglieder der Organisation „Dawn“. Die Gruppe arbeitet an einem Plan, um aus „Jail“ zu fliehen. Eines Tages werden Alice und Jack von ihnen gerettet.

Tsuu begleitet Alice und Jack in die Stadt, doch auf dem Weg wird Alice vom Wahnsinn gepackt und sie beginnt willkürlich, ihr Schwert zu schwingen. Alice greift Tsuu, The Little Mermaid und Jack an. Dabei versucht Jack Tsuu zu beschützen, dabei fallen die drei von einer Klippe. Als sie erwachen, befindet sich Jack an der Schwelle zum Tod. Doch ihn erwartet ein schlimmes Schicksal.

Mary Skelter 2 wird am 28. Juni 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

