Neues Video zu Usotsuki Hime to Moumoku Ouji

Nippon Ichi Software hat ein längeres Video zu Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (Liar Princess and the Blind Prince) veröffentlicht, welches euch ausführlich in die Geschichte des Spiels einführt. Dabei wird die Geschichte vorgelesen und mit passender Musik untermalt. Zum besseren Verständnis hier eine deutsche Zusammenfassung des Gezeigten:

In einem Wald lebte ein menschenfressendes Monster, welches durch sein Aussehen an einen Wolf erinnert. Trotz seiner schrecklichen Erscheinung hat es eine liebliche Singstimme. Ganz stolz singt es seine Lieder, wenn der Mond in der Nacht am Himmel steht. Eine Nacht unterschied sich jedoch von den bisherigen Nächten. Als das letzte Lied des Monsters in der Nacht verklingt, hört es einen Applaus.

Das Monster blickt nach unten und sieht einen gut angezogenen Prinzen, der aus einem kleinen Land stammt, welches sich in der Nähe des Waldes befindet. Er war gekommen, um die Lieder aus der Nähe zu hören. Die Klippe, auf der das Monster beim Singen sitzt, verdeckte dem Prinzen allerdings die Sicht auf das singende Wesen. Normalerweise hätte das Monster den Prinzen gefangen und gefressen, doch aus einer puren Laune heraus übersah es den Menschen und ließ ihn gewähren.

Von dieser Nacht an kam der Prinz jeden Abend, um die Lieder zu hören. Dabei wechselten die beiden nie ein Wort miteinander. So kam es, dass dieses Monster die Lust daran verlor, den Prinzen eines Tages zu fressen. Dann geschah das Unglück. Nach einer Vorstellung, welcher der Prinz beiwohnte, hörte das Monster nach seinem letzten Lied keinen Applaus. Es sah nach unten, um zu sehen, was der Prinz machte. Entsetzt stellte es fest, dass der junge Mann dabei war, die Klippe, auf der das Monster saß, zu erklimmen. Vermutlich wollte der Prinz nach der langen Zeit endlich einmal sehen, wem die liebliche Stimme gehört.

Das Monster dachte, dass wenn der Prinz seine wahre Identität kennt, niemals mehr seine Lieder anhören würde. So streckte es seinen Arm aus, aber nur im Willen, die Sicht des Prinzen zu verdecken. Leider verursachten die scharfen Krallen, die nicht für vorsichtige Berührungen gedacht sind, eine Wunde im Gesicht des Prinzen, der darauf vor Schreck und Schmerzen von der Klippe fiel und ohnmächtig wurde.

Die Soldaten im Lande hörten die Schreie des jungen Mannes. Sie eilten zu seiner Rettung und vertrieben mit ihren Pfeilen das Monster, das sich tiefer in den Wald zurückzog. In den folgenden Nächten kam der Prinz nicht mehr, um seinen Liedern zu lauschen. Es gab niemanden im Wald, der die Lieder des Monsters schätzte. Als das Monster erfuhr, dass der Prinz durch den schrecklichen Unfall erblindet war und mittlerweile im Schloss eingesperrt wurde, weil die königliche Familie keine Verletzungen im Gesicht duldete, schlich sich das Monster in den Schlossturm.

Im dunklen Gefängnis entdeckte es den Prinzen, in zerrissener Kleidung, der nun ein Tuch über seinen Augen trug, das seine Verletzung verstecken sollte. Dieser Anblick sorgte für einen stechenden Schmerz in der Brust des Monsters. Trotz seiner Erblindung bemerkte der Prinz, dass der Besitzer der lieblichen Stimme nun vor ihm stand. Da er die Person nicht sehen konnte, log das Monster und erzählte ihm, dass es eine Prinzessin aus einem benachbarten Land sei und ihm helfen wolle, seine Augen durch die Macht der Hexe des Waldes zu heilen.

Das Monster wusste ganz genau, dass tief im Wald eine furchterregende Hexe lebt. Für den richtigen Preis erfüllt diese Hexe jeden Wunsch. Sobald der Prinz allerdings den Körper des Monsters berühren würde, würde er seine wahre Identität spüren. Aus diesem Grund wagt sich das Monster erst einmal ohne den Prinzen, natürlich nicht ohne im vorher zu versprechen, bald wieder zu ihm zurückzukehren, zur Hexe. Dort wird der erste Wunsch des Monsters erfüllt. Es erhält die Fähigkeit, sich in eine Prinzessin zu verwandeln, um den Prinzen aus seinem Gefängnis zu retten. Dabei verliert es, als Opfer für den Tausch, seine liebliche Singstimme.

In Japan soll der Titel am 31. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu