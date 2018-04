Neuer Trailer zur englischen Version von Summer Lesson

In Japan veröffentlichte Bandai Namco nach dem Release von Summer Lesson (Miyamoto Hikari) zwei weitere DLC-Charaktere namens Allison Snow und Chisato Shinjo. In Summer Lesson helft ihr Schulmädchen in den Sommerferien dabei, zu lernen. Natürlich passiert im Spiel dann ein bisschen mehr als in ein Buch zu schauen, denn ihr könnt euch mit den drei Mädels Miyamoto Hikari, Allison und Chisato unterhalten und diverse gemeinsame Aktionen durchführen.

Im Westen kommt der Titel leider bisher nicht heraus, aber schon das Grundspiel mit Miyamoto Hikari erschien einst in englischer Sprache in Südostasien. Dieses Privileg bekommen nun auch Allison Snow und Chisato Shinjo, die in einer neuen All-in-one-Edition auch in Südostasien erscheinen. Ein erster englischer Trailer zeigt euch nun, worum es bei Summer Lesson: Allison Snow & Chisato Shinjo geht. Die Veröffentlichung in Südasien beinhaltet alle zusätzlichen DLCs.

via Gematsu