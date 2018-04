Neuer Trailer zu Record of Grancrest War veröffentlicht

Bandai Namco hat einen zweiten Trailer zu Record of Grancrest War veröffentlicht. Kürzlich gab es erst ein Gameplay-Video zum SRPG, das auf der gleichnamigen Light-Novel-Reihe basiert. Wer noch mehr Informationen zum Spiel braucht, der findet hier mehr Details und zahlreiche Screenshots und Artworks.

Record of Grancrest War ist das neueste Werk aus der Feder von Ryo Mizuno. Es handelt sich hierbei um eine kriegsbezogene Handlung, mit einer überwältigenden Inszenierung, die die Herrschaft über einen Kontinent in den Mittelpunkt stellt. Die Geschichte spielt 25 Jahre nach den Ereignissen aus Record of Lodoss War. Eine Anime-Umsetzung der Reihe erfolgte im Januar 2018 und nun ist ein traditionelles Strategie-Rollenspiel in der Mache.

Auf dem Kontinent Atlatan stehen sich die beiden größten Mächte Fantasia Union und Factory Alliance gegenüber. Die Lords streiten sich um die Herrschaft und die sogenannten Crests, weswegen auf dem Kontinent ein Zeitalter der Schlachten und Kriege ausgebrochen ist. Theo, ein umherwandernder Ritter, erhofft die Kontrolle über die beiden Mächte zu gewinnen und den Kontinent zu vereinen.

Record of Grancrest War soll am 14. Juni für PlayStation 4 erscheinen. Unten nun der neue Trailer.

via Gematsu