Devolver Digital und Entwickler Croteam haben heute Serious Sam 4: Planet Badass angekündigt. Gemeinsam veröffentlichte man einen ersten Teaser-Trailer im typischen Devolver-Stil. Serious Sam 4 will „rasante Vollgas-Action“, „massive Horden von Feinden“ und ein „gewohnt explosives Waffenarsenal“ bieten. Die offizielle Vorstellung soll bei der E3 2018 erfolgen!

Nachfolgend seht ihr den Teaser-Trailer: