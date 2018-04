By

Arc System Works hat einen neuen Übersichtstrailer zu Cube Creator X veröffentlicht, der euch einen „kompletten Eindruck“ des kreativen Action-Adventure-Spiels vermitteln soll. Als Entwickler ist Big John Games tätig.

Je nach Laune des Spielers stehen verschiedene Modi zur Auswahl. Im Modus „Adventure Mode“ erlebt man verschiedene Gameplay-Elemente. Hierbei geht man auf Erkundung, sorgt für Wachstum und kommuniziert mit NPCs. Möchte man lieber eine freie Welt bauen, sollte man den Modus „Creative Mode“ probieren. Besondere Kniffe werden im Modus „Stage Builder Mode“ geboten, wobei verschiedene Mechanismen zur Verfügung stehen.

Als Basis dient der Punkt „Home World“, von dem man aus die unterschiedlichen Welten betreten kann. Man gelangt in eine andere Welt, wenn man durch geheimnisvolle Tore schreitet. In der Basis gibt es keine Feinde. Somit kann man in Ruhe mit den Bewohnern reden, Gegenstände eintauschen und ein sorgenfreies Leben führen. Während der Erkundung der Welten kann man seltene Gegenstände finden. Werden diese zum jeweiligen Lord der Welt gebracht, wird sich sein Reich vergrößern. Zu Beginn ist die Anzahl der Welten, die man betreten kann, begrenzt. Durch das Sammeln der Objekte „Lithograph Fragments“ erhöht sich die Anzahl.

In Japan erscheint Cube Creator X am 26. April für Nintendo Switch.

