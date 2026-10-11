Das war … Kalenderwoche 41/2026

Ein KI-Patent von Sony, ein Blick auf den Free-to-play-Markt sowie die Games-Förderung des Bundes gaben in den letzten Tagen einiges zu reden. Aber auch zu konkreten Spielen gab es viele Trailer zu sehen. Zum Schluss haben wir dann noch ein neues Review sowie zwei interessante Previews für euch am Start. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

KI schreibt dauernd und in vielen Bereichen Schlagzeilen, diesmal war bei uns ein neues Patent von Sony im Blickpunkt. Dabei geht es darum, dass KI die Gegner in einem Spiel in Echtzeit anpassen könnte. Man darf gespannt sein, ob und wie man das einzusetzen gedenkt.

Schon länger etabliert sind Free-to-play-Spiele. Hier gibt es nun jedoch eine Veränderung, wie eine Analyse zeigt. Im gesättigten Markt geht es in Richtung Gacha, während auch Premiumtitel wieder aufholen.

In Deutschland werden Videospiele mit viel Geld gefördert. Die Games-Förderung beträgt seit dem Start 2019 mehr als 250 Millionen Euro, wovon über 700 Projekte profitierten. Allerdings fehlt der Überblick, wie viele der Spiele tatsächlich erschienen sind und wie sie sich am Markt geschlagen haben.

Beim neu angekündigten Projekt LitGirls: Bookbound Dungeons (PC) gibt es rundenbasierte Kämpfe, Bezüge zur Weltliteratur und einen Persona-Komponisten. Derweil hat uns auch Persona 4 Revival (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) mit einem neuen Trailer neugierig gemacht. Bei Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) war es hingegen Zeit für den für Nintendo typischen Übersichtstrailer. Auf eine Reise durch drei Epochen und die Musik hat uns hingegen Stranger Than Heaven (PS5, Xbox Series, PC) mitgenommen. Das Trinkspiel Drunken Goddess Reflux (PC) hat seinen Termin erhalten und eine Demo folgt schon in einer Woche. Aus Japan gab es auch neue Gameplay-Einblicke in Shinovi Nexus – Senran Kagura (PC, Mobil). Nächste Woche erscheint mit Harvest Moon: Echoes of Teradea (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) das nächste Farm-Abenteuer in der Reihe. Unterstützung von Square Enix erhält das Action-RPG Vaultbreakers (PC), welches inzwischen eine Demo hat.

Nach langer Entwicklungszeit ist die Hexen-Sim Songs of Glimmerwick (PC) nun erhältlich und erhält viel Lob. In den Early Access gestartet ist Japanese Ramen Simulator (PC) mit vielen Details und Kuriositäten. Zusammen mit ARTE entstanden ist The Merlies (Switch, PC), ab sofort geht es hier entspannt in die Postapokalypse. Die Macher von Spiritfarer haben zu ihrem nächsten Projekt, At Fate’s End (PS5, Xbox Series PC), eine Demo veröffentlicht. Auch die drei nächsten Titel könnt ihr schon kostenlos anspielen: Bei Amiko Legends (PC) sammelt ihr Kreaturen im Extraction-Gameplay, in Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL (PC) erlebt ihr ein Aufbauspiel mit außergewöhnlichem Setting und mit Orion Blue (PC) geht es auf gemütliche Angelausflüge ins Weltall. Bei Kickstarter erfolgreich war Lie of Caelum: Spirit (Switch 2, Xbox Series, PC), welches mit RPG Maker erstellt wird, aber nicht so aussieht.

Im Januar erscheint Forza Horizon 6 (PS5, Xbox Series, PC) auf PlayStation 5 zusammen mit neuen Inhalten. Bekanntlich kommt Stellar Blade schon bald auch auf Switch 2, auch mit dem Boss Challenge Mode. Mit Essencelord hat sich bei Kickstarter ein Game-Boy-Spiel finanzieren können. Mit einem Update mit Inhalten zu Clair Obscur: Expedition 33 kann aktuell Astral Ascent (PS4, PS5, Switch, PC) auftrumpfen. Noch im Oktober stellt Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) auf Version 3.3 und Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) schafft es mit dem nächsten Update auch auf Steam. Geendet hat hingegen die Geschichte von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil), Square Enix hat sich mit einem Trailer verabschiedet.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES ist gleichzeitig ein Sprung in die Vergangenheit. Mit Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) geht es nämlich zurück zu den Wurzeln des Musou-Genres. Hier gibt es ein nostalgisches Erlebnis, wobei die modernen Ableger dennoch in praktisch allen Belangen überlegen sind.

Auch zwei kommende Spiele konnten wir bereits antesten. Im kommenden Februar erwartet uns mit Muramasa: Revenant Blades (PS5, Switch, Switch 2, PC) die Neuauflage eines Vanillaware-Titels. Diese zeigt sich bereits jetzt vielversprechend. Unmittelbar bevor steht hingegen Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) und vieles erinnert noch an die Anfänge von vor 20 Jahren, womit uns die Nostalgie abholen konnte. Ob das aber für ein ganzes Spiel reicht, gilt es noch abzuwarten.