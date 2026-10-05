Dieses „Wholesomevania“ führt euch in eine postapokalyptische Welt zum Wohlfühlen

Manchmal muss eine postapokalyptische Welt gar nicht düster sein. The Merlies macht aus den Überresten der menschlichen Zivilisation stattdessen einen riesigen Abenteuerspielplatz für ein paar winzige und ziemlich neugierige Vögel.

Das von Darjeeling Productions entwickelte und von ARTE veröffentlichte Abenteuer ist ab sofort für Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich. Wir hatten das Spiel übrigens schon seit 2023 auf dem Schirm.

Eine Eiswürfelform kann auch eine Vorratskammer sein

The Merlies bezeichnet sich selbst als „Wholesomevania“ und versetzt euch in eine überwucherte Solarpunk-Welt, in der die menschliche Zivilisation nur noch ihre Spuren hinterlassen hat.

Für die winzigen Merlies bekommen gewöhnliche Gegenstände dabei plötzlich eine völlig neue Bedeutung. Stromkabel werden zu Kletterrouten, umgestürzte Werbetafeln zu Hügeln und Plattformen. Eine alte Lampe kann zum gemütlichen Zuhause werden, während eine Eiswürfelform kurzerhand als Vorratskammer dient.

Mit den unterschiedlichen Fähigkeiten der kleinen Vögel klettert und springt ihr durch die Umgebung und sucht nach versteckten Wegen. Dabei sammelt ihr zurückgelassenen menschlichen Krimskrams, den die Merlies anschließend durch Upcycling in nützliche und gemütliche Gegenstände für ihr wachsendes Dorf verwandeln.

Kein Kämpfen, kein Zeitdruck

Stress soll bei all dem möglichst draußen bleiben. Gegner gibt es nicht, ebenso wenig wie eine tickende Uhr, die euch durch die Welt scheucht. Stattdessen stehen Neugier, Experimentieren und das Erkunden im eigenen Tempo im Mittelpunkt.

Auch die Merlies selbst reagieren auf ihre Umgebung und aufeinander. Zusammen mit dem handgemachten Art Design und dem „warmen“ Sounddesign möchte Darjeeling Productions damit eine Welt erschaffen, in der kleine Entdeckungen bereits ihre eigene Belohnung sind.

Nach eigenen Angaben setzt ARTE mit „The Merlies“ sein Engagement für kleinere, künstlerisch ausgerichtete Videospiele fort.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: ARTE, Darjeeling Productions, The Merlies