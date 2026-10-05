Dieses „Wholesomevania“ führt euch in eine postapokalyptische Welt zum Wohlfühlen

Manchmal muss eine postapokalyptische Welt gar nicht düster sein. The Merlies macht aus den Überresten der menschlichen Zivilisation stattdessen einen riesigen Abenteuerspielplatz für ein paar winzige und ziemlich neugierige Vögel.
Das von Darjeeling Productions entwickelte und von ARTE veröffentlichte Abenteuer ist ab sofort für Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich. Wir hatten das Spiel übrigens schon seit 2023 auf dem Schirm.
Eine Eiswürfelform kann auch eine Vorratskammer sein
The Merlies bezeichnet sich selbst als „Wholesomevania“ und versetzt euch in eine überwucherte Solarpunk-Welt, in der die menschliche Zivilisation nur noch ihre Spuren hinterlassen hat.
Für die winzigen Merlies bekommen gewöhnliche Gegenstände dabei plötzlich eine völlig neue Bedeutung. Stromkabel werden zu Kletterrouten, umgestürzte Werbetafeln zu Hügeln und Plattformen. Eine alte Lampe kann zum gemütlichen Zuhause werden, während eine Eiswürfelform kurzerhand als Vorratskammer dient.
Mit den unterschiedlichen Fähigkeiten der kleinen Vögel klettert und springt ihr durch die Umgebung und sucht nach versteckten Wegen. Dabei sammelt ihr zurückgelassenen menschlichen Krimskrams, den die Merlies anschließend durch Upcycling in nützliche und gemütliche Gegenstände für ihr wachsendes Dorf verwandeln.
Kein Kämpfen, kein Zeitdruck
Stress soll bei all dem möglichst draußen bleiben. Gegner gibt es nicht, ebenso wenig wie eine tickende Uhr, die euch durch die Welt scheucht. Stattdessen stehen Neugier, Experimentieren und das Erkunden im eigenen Tempo im Mittelpunkt.
Auch die Merlies selbst reagieren auf ihre Umgebung und aufeinander. Zusammen mit dem handgemachten Art Design und dem „warmen“ Sounddesign möchte Darjeeling Productions damit eine Welt erschaffen, in der kleine Entdeckungen bereits ihre eigene Belohnung sind.
Nach eigenen Angaben setzt ARTE mit „The Merlies“ sein Engagement für kleinere, künstlerisch ausgerichtete Videospiele fort.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: ARTE, Darjeeling Productions, The Merlies
2 Kommentare
Das Design gefällt mir richtig gut
Das Spiel hat für mich ein bisschen was von einem Einsteiger-Metroidvania – nur eben ohne Gegner, Zeitdruck und den ganzen Stress. 😄
Die Idee, die Überreste der menschlichen Welt aus der Perspektive der kleinen Vögel neu zu entdecken, finde ich ziemlich charmant. Und dass aus Kabeln Kletterwege und aus irgendwelchem alten Krimskrams nützliche Sachen fürs Dorf werden, hat schon was.
Könnte genau so ein Spiel sein, bei dem man einfach entspannt durch die Gegend zieht und schaut, was man alles entdecken kann.
Das sprang mir letztens auch ins Auge, als ich die Neuveröffentlichungen der letzten Woche im E-Shop durchgeschaut hab. Habe es direkt auf die Wunschliste gesetzt und gar kurz überlegt, ob ichs direkt hole. Aber ich käme erstmal eh nicht zu. Werde es vielleicht nächstes Jahr dann holen, wenn ich auch zum spielen davon komme. Hab da Lust drauf. Könnte ganz gut sein^^