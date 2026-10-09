Nintendo Switch Sports Resort: Neuer Trailer zeigt mehr als nur die zwölf Sportarten

Bis zur Veröffentlichung von Nintendo Switch Sports Resort sind es nur noch ziemlich genau zwei Wochen. Am 22. Oktober geht es endlich zurück nach Wuhu Island, wo uns insgesamt zwölf Sportarten und jede Menge Freizeitaktivitäten erwarten.

Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, hat Nintendo jetzt einen rund siebenminütigen Übersichtstrailer veröffentlicht. Darin werden noch einmal sämtliche Sportarten vorgestellt, aber auch die unterschiedlichen Spielmodi, Anpassungsmöglichkeiten und Online-Funktionen bekommen ihren Auftritt.

Zwölf Sportarten und noch mehr Möglichkeiten

Zu den zwölf Disziplinen gehören Boxen, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Daumenringen, Skateboarden, Wasserscooter und Propellerflugzeug. Dabei setzt Nintendo wieder auf Bewegungssteuerung, wobei beim Skateboarden auch die Mausfunktion der Joy-Con 2 zum Einsatz kommt.

Neben den klassischen Wettkämpfen erwarten euch verschiedene Minispiele mit besonderen Regeln. Beim Bowling könnt ihr beispielsweise versuchen, gleich 100 Pins abzuräumen. Wer es etwas kompetitiver mag, kann sich außerdem im Offline-Modus „Inselkrone“ durch eine Rangliste kämpfen und schließlich die Insel-Champions herausfordern.

Skateboarden, Wasserscooter und Propellerflugzeug dienen darüber hinaus als sogenannte Hobbysportarten. Hier könnt ihr Wuhu Island frei erkunden, Delfinen folgen oder bei Rundflügen die Insel aus der Luft betrachten. Auch unterschiedliche Tageszeiten und kleine Entdeckungen sollen für Abwechslung sorgen.

Gemeinsam spielen oder online aufsteigen

Für eure Aktivitäten erhaltet ihr Spocco-Punkte, die sich im Item-Center gegen zufällige Gegenstände eintauschen lassen. Dazu gehören unter anderem Kleidung, Frisuren, Schminke und Ausrüstung, mit denen ihr euren Charakter individuell gestalten könnt.

Natürlich darf auch der Mehrspielermodus nicht fehlen. Lokal könnt ihr euch auf einer Konsole mit Familie und Freunden messen oder gemeinsam antreten. Online lassen sich private Lobbys erstellen, während die Pro Leagues Ranglistenspiele gegen andere SpielerInnen aus aller Welt ermöglichen.

Wer lieber ohne Leistungsdruck spielen möchte, kann auf den Modus „Online entspannt“ ausweichen. Dort haben eure Ergebnisse keinen Einfluss auf euren Rang.

Nintendo Switch Sports Resort erscheint am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Bei Amazon* (aktuell 10 Euro Rabatt) und im Nintendo Store* könnt ihr das Spiel vorbestellen. Im Nintendo Store gibt es als Gratis-Bonus einen Turnbeutel!

Wir durften übrigens bereits einige der Sportarten ausprobieren, die der breiten Öffentlichkeit bislang noch nicht zugänglich waren. Wie uns der Ausflug nach Wuhu Island gefallen hat, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Anspielbericht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo Switch Sports Resort, Nintendo