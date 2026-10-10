Square Enix Collective ist zurück und ein dänisches Top-Down-ARPG ist das erste Projekt

Square Enix Collective ist zurück! Eine ganze Weile war es ruhig um das Förderprogramm, dem zuletzt das Horror-Adventure Little Goody Two Shoes entsprungen ist, das von 90er-Jahre-Anime inspiriert ist.

Square Enix Collective wurde 2014 von Phil Elliott innerhalb von Square Enix als Indie Games Division gegründet, um kleinen und unabhängigen Entwicklern zu helfen, ihre Ideen zu realisieren.

Neben Know-how und Geld – anfangs auch durch Crowdfunding finanziert – gab es im Laufe der Jahre vor allem auch prominente Marken. So gab Square Enix beispielsweise Fear Effect, Gex und Anachronox für Indie-Pitches innerhalb des Programms frei.

Bei der Triple-i Inviative am Donnerstag kehrte Square Enix Collective nun zurück. Man stellte das Action-RPG VAULTBREAKERS von BetaDwarf vor. Die Zusammenarbeit ist dabei gar nicht neu: Square Enix hatte die Investition in das dänische Studio schon im Juli 2025 bekannt gegeben. Jetzt kramte man das Label „Square Enix Collective“ dafür wieder aus der Mottenkiste.

Demo jetzt verfügbar

„VAULTBREAKERS ist ein Top-down, High-Risk-Extraction-ARPG, das allein oder mit Freunden in PvE & PvPvE gespielt werden kann. SpielerInnen stellen sich Bossen in turbulenten, heroischen Kämpfen, erkunden eine dynamische Welt, die auf ihre Taten reagiert, erobern verlorene Relikte zurück und … entkommen“, führt man ein.

Ab sofort gibt es bei Steam eine Demo zu VAULTBREAKERS, bei der man einen Bereich der ersten Karte erkunden und einige Aufträge erledigen kann. Zwei spielbare VAULTBREAKERS stehen dabei schon zur Verfügung: Nymera, eine elfische Bogenschützin, und Bjornir, ein mächtiger Krieger.

Square Enix nutzt die Gelegenheit, um Square Enix Collective zu bewerben – hier will man offensichtlich wieder Gas geben. Man nehme wieder „Projektvorschläge für Spiele aller Genres von Studios jeglicher Größe entgegen“ und konzentriere sich auf den „Ausbau von nachhaltigen, langfristigen Partnerschaften, in denen Entwickler die kreative Kontrolle über ihre Spiele behalten“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Vaultbreakers, BetaDwarf