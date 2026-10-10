Neues Sony-Patent schlägt vor, Bosskämpfe in Echtzeit per KI zu anzupassen

Dass Sony recht angetan ist von den neuen Möglichkeiten der KI, ist inzwischen bekannt. Ob bei der Unterstützung in der Erstellung von Animationen, der Betrugserkennung im PlayStation Store, der Personalisierung von Inhalten oder zuletzt der gemeinsamen KI-Initiative mit Bandai Namco – Sony probiert viel aus, nimmt dafür viel Geld in die Hand und patentiert auch zunehmend KI-Technologien im Gaming-Bereich.
Ein neu veröffentlichtes Sony-Patent könnte in Zukunft dazu führen, dass zukünftige PlayStation-Spiele Bosskämpfe in Echtzeit anpassen. Das soll davon abhängig sein, wie die SpielerInnen auf die Attacken der computergesteuerten Gegner reagieren. Plötzlich hofft so mancher, dass Tencent die Anteile an FromSoftware erhöht, bevor die Idee von Sony sich in ihren Spielen wiederfindet.
Wie Patentlyze und Wccftech berichten, wurde das Patent für einen „KI‑angepassten Non-Player-Character für ein Videospielsystem“ bereits im vergangenen März in den USA eingereicht und am 1. Oktober veröffentlicht.
So soll die Technologie funktionieren
Wie es in der Praxis aussehen soll, ist zumindest grob im Patent beschrieben. „Mit zunehmender Komplexität von Videospielen besteht ein Bedarf an der kontinuierlichen Entwicklung effizienterer Rendering-Engines, verbesserten Techniken für die Echtzeit-Physiksimulation und skalierbaren Systemen, die zunehmend detaillierte virtuelle Umgebungen und realistischere Interaktionen mit NPCs unterstützen können“, heißt es dort.
Die Spieldaten werden an ein maschinelles Lernmodell weitergeleitet, das die Eingaben analysiert und anschließend Inhalte generiert, die in Spiele integriert werden. Das betrifft nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern auch andere Anpassungen an den NPCs.
Sony nennt etwa „emotionale Eigenschaften“ von NPCs – darunter könnten die Tonhöhe, Lautstärke und der Rhythmus der Stimme sich je nach Situation verändern. Ähnliche Vorschläge machten bereits Microsoft und Nvidia im Jahr 2025.
Bei Kämpfen könnte Sony „Daten erfassen, die die Reaktionszeit des Spielers auf Angriffe von NPCs oder Bossen beziehungsweise auf Gefahren in der Umgebung darstellen, ebenso wie den Zeitpunkt seiner Aktionen – etwa Angriffe, Verteidigungsmanöver oder Konter – sowie die Häufigkeit und Erfolgsrate von Ausweichmanövern, Blocks oder Paraden und dergleichen“.
Das muss nicht nur negativ sein: Durch die gesammelten Daten in Bosskämpfen könnte die KI Feedback über die Schwierigkeit bekommen und Vorschläge machen, wie die Kämpfe besser und frustärmer gestaltet werden können. Ob es dann in Echtzeit von KI oder von Menschenhand implementiert wird, lässt Sony im Patent offen. Abgedeckt sind beide Varianten.
via GamesRadar, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware
8 Kommentare
Patent klingt nach Gamingdystopie. Statt Geld für sowas auszugeben, kann man QA-Tester anheuern, was Jobs schafft und für den kapitalistischen Dienst eines Staates durch Steuern Geld einfließen lässt, statt diesen Wahnsinn. Gibt bestimmt Gamer, die das verteidigen, weil man nicht kritisch denken kann mit schlimmen langfristigen Folgen. Spaß, Frust sowie strategisch denken gehen Hand in Hand.
Im Prinzip könnte man damit eine ganz neue Konzeption des Story-Modus anbieten.
Statt dass einem Lore, Schätze und die Welt unabhängig von den eigenen Fähigkeiten einfach zu Füßen liegen, könnte man auch im Story-Modus einen belohnenden Spieldurchlauf ermöglichen.
Ich könnte mir das als zwei optionale Schwierigkeitsgrade vorstellen: Story (KI) und Hard (KI).
Nehmen wir mal einen Bosskampf als Beispiel: Ein Spieler, der die Mechaniken gut beherrscht, wird entsprechend gefordert. Hat jemand dagegen Schwierigkeiten, könnte die KI das Verhalten des Bosses dynamisch anpassen, ohne den Kampf einfach nur leichter zu machen. Vielleicht setzt der Boss bestimmte Angriffe seltener ein oder lässt mehr Möglichkeiten zum Kontern. So könnte man auch im Story-Modus das Gefühl haben, sich einen Sieg tatsächlich verdient zu haben, anstatt ihn nur geschenkt zu bekommen.
Im Prinzip wäre das genau das, was man sich im Schwierigkeitsgrad-Thread wünscht: eine Anpassung des Bosskampfes an den Spieler, statt einfach nur an den Werten des Bosses zu drehen.
Ich finde, das klingt spannend.
Die Aussage finde ich ehrlich gesagt verletzend.
Wird eh wieder so ein Patent sein was niemals benutzt wird und selbts wenn würde ich eine menge darauf verwetten das es optional ist. Aus dem Grund ist es mir auch ziemlich egal.
Da hat der Chef gesagt: Denkt euch was aus mit KI, die Untergebenen haben mit den Augen gerollt und sich was ausgedacht und Chef so: Sofort Patentieren SOFORT!
Hat Wolverine nicht schon genug Vereinfacht, oder warum kommt jetzt irgendein KI Müll hinterher?