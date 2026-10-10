Forza Horizon 6 erscheint am 26. Januar für PS5 – zusammen mit der ersten Erweiterung

Nachdem wir auf PCs und Xbox schon seit Mai durch das virtuelle Japan rasen können, haben die Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games den 26. Januar 2027 als Termin für die PS5‑Version bekannt gegeben.

PlayStation-Besitzer bekommen ab dem ersten Tag auch eine physische Version des Spiels sowie die erste Erweiterung. Die physische PS5-Version, könnt ihr jetzt bei Amazon* vorbestellen.

Forza Horizon 6 hat uns im Test „herausragend“ gut gefallen. Nicht nur ist das Rennspiel „sehr nah an der Perfektion“ und bietet unglaublich viel Inhalt und zahlreiche Events, sondern auch die Technik weiß zu gefallen, welche auf dem PC und damit voraussichtlich auch auf der PS5 Pro ein hervorragendes Spiel auf den Bildschirm zaubert.

Ein „heimlicher Star“ des Spiels ist der Sound: Motorgeräusche, Umgebungsklänge und Elektrofahrzeuge gefallen uns fantastisch und besonders die Radiosender begeistern mit J-Pop, J-Rock, City Pop und Anime-Musik die Fahrten.

Das Japan-Setting

Das ist eng verbunden mit dem Japan-Setting des Spiels. Nicht nur könnt ihr durch Tokio und seine nähere Umgebung rasen, auch die japanische Autokultur wird mit mehr als 100 von über 550 Fahrzeugen, Drift-Herausforderungen in den Bergen, Treffen am Daikoku-Parkplatz und einem Aftermarket-System mit heimischen Tuning-Marken in Szene gesetzt.

Dazu gibt es weitere kulturelle Akzente: Tagestouren erklären Orte, Gebäude, Fahrzeuge und gesellschaftliche Phänomene wie Akiya-Leerstände, während der Radiosender „Gacha City Radio“ und kreative Lackierungen die Verbindung zu Anime, Games und Popkultur stärken. Die kompakte Tokyo-Karte bringt Wahrzeichen und Landschaften nah zusammen, sodass ihr schnell vom Stadtzentrum in Bergpässe und Drift-Events gelangt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Forza Horizon 6, Xbox Game Studios, Playground Games, Turn 10 Studios