Fans nehmen Abschied von „Final Fantasy“-Ableger und haben eine große Hoffnung

Final Fantasy VII: Ever Crisis wird heute nach nur drei Jahren eingestellt. Trotz ansprechender Optik und vieler interessanter Erweiterungen der „Final Fantasy VII“-Story konnte das Spiel nicht langfristig SpielerInnen binden. So erleidet „Ever Crisis“ das Schicksal, das allen wenig frequentierten Mobile-Games irgendwann droht.

Mit Ablauf des heutigen Tages ist nun Schluss und die Macher nehmen mit einem Farewell-Video im Spiel einen rührenden Abschied von den Fans. Das Video zeigt noch einmal verschiedene Spielszenen und Artworks aus den letzten drei Jahren.

Fans bei Twitter zeigen sich emotional. „Das Spiel war nicht perfekt, aber es hatte echt großartige Momente und Ereignisse“, kommentiert Aitai Kimochi. Sie verbindet, wie viele andere Fans, eine Hoffnung mit dem Abschied. Nämlich, dass „Ever Crisis“ in irgendeiner Form wiederbelebt wird.

Die Geschichten aus dem Spiel sollten nicht sterben, wenigstens „The First Soldier“ nicht. Der schon 2023 eingestellte Mobile-Ableger spielte 18 Jahre vor den Ereignissen aus Final Fantasy VII und beleuchtete die Entstehung von SOLDIER. Die Inhalte aus „The First Soldier“ lebten in „Ever Crisis“ weiter – bis heute jedenfalls.

Die Hoffnung, dass Square Enix „Ever Crisis“ wieder aufgreift, ist nicht unbegründet. Final Fantasy Resonance basiert inhaltlich zu großen Teilen auf Final Fantasy: Brave Exvius, einem anderen, bereits eingestellten Final-Fantasy-Ableger. Warum sollte es also nicht auch mit „Ever Crisis“ klappen?

Ein Blick zurück

Zuletzt konnten „Final Fantasy“-Fans Zacks entscheidenden Kampf gegen Genesis in Banora und seine Rückkehr nach Midgar nachspielen, ein neues „Dirge of Cerberus“-Event behandelte das ursprüngliche PS2-Spiel bis zum Bosskampf gegen Arch Azul.

Weitere Highlights waren Story-Andeutungen für den dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII und hübsche Kleider für Tifa, Aerith und auch Cloud. Zuletzt gab es Inhalte aus „Before Crisis“ – besonders wertvoll, denn dieses Spiel der Compilation wurde nie offiziell lokalisiert.

Das „Farewell“-Video:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot