Kickstarter-Hit ist von Xenogears inspiriert und die Bauart des JRPGs wird euch überraschen

Die Kickstarter-Kampagne für Lie of Caelum ist erfolgreich beendet worden. Das Finanzierungsziel von etwa 30.000 Euro wurde um stolze 100.000 Euro übertroffen – das Sci-Fi-JRPG im PSX-Stil mit Mecha-Gameplay und Inspirationen von Xenogears und Phantasy Star kommt offensichtlich gut an.

Soweit, so Kickstarter-typisch. Was überhaupt nicht typisch ist, das ist die Grafik von Lie of Caelum: Spirit. Wenn ihr „RPG Maker“ hört, dann habt ihr jetzt wahrscheinlich einen Grafikstil im Kopf. Lie of Caelum: Spirit wird euch diesbezüglich aber überraschen.

Die Features des Spiels in wenigen Worten: „Über 60 Stunden Hauptkampagne. Über 20 Stunden bedeutungsvoller Nebeninhalt. Mehrere Handlungsstränge, die tiefer in die Identitäten und die Philosophie der Hauptfiguren sowie in die Verschwörungen rund um Caelum eintauchen“, beschreibt die Kickstarter-Seite.

Außerdem, und da sind wir dann doch wieder bei „Kickstarter-typisch“, gibt’s auch bekannte Namen. Als Special Guest Composer stellt man Motoi Sakuraba vor, bekannter „Tales of“-Komponist und zuletzt auch an Star Ocean und Eiyuden Chronicle beteiligt.

Auf der Kickstarter-Seite findet ihr weitere Details zu Lie of Caelum, das auch die Stretch-Goals für Nintendo Switch 2 und Xbox geknackt hat. Die Steam-Seite ist schon online, dort könnt ihr Lie of Caelum auf eure Wunschlisten packen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Lie of Caelum: Spirit, Classi5ed