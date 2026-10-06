Stranger Than Heaven stellt drei seiner Epochen vor und führt euch ins Showbiz ein

Publisher SEGA und Entwickler RGG Studio haben in den letzten Tagen mehrere Videos zu Stranger Than Heaven veröffentlicht, das zwar erst im Januar erscheint, gefühlt aber schon auf der PR-Zielgerade ist.

Jedes der Videos widmet sich einer der Epochen, in denen Stranger Than Heaven spielt. Insgesamt fünf davon gibt es, die euch dann für sich genommen auch noch in neue Städte führen. Mehr verraten euch die unten stehenden Videos.

Um Stranger Than Heaven gab es schon die ein oder andere Kontroverse – und vielleicht hat RGG Studio auch deshalb schon ziemlich viele Interessierte erreicht. Stranger Than Heaven steht plattformübergreifend auf über einer Million Wunschlisten und ist damit der Titel von RGG Studio mit den meisten Wishlist-Einträgen aller Zeiten.

„Stranger Than Heaven ist eine fünfzigjährige Action-Adventure-Saga über Männer, die nicht wissen, wohin, und ihre verzweifelte Suche nach einem Zuhause. Überlebe in fünf Städten und Epochen des modernen Japans mit roher Gewalt und nutze dein musikalisches Talent, um als Veranstalter Erfolg zu haben“, so die Einführung.

Apropos musikalisches Talent: Das Showbiz ist eines der zentralen Themen des Spiels. Und wenn euch drei Epochen und drei Videos noch nicht reichen sollten, findet ihr unten auch ein viertes Video, das sich genau diesem Thema widmet. Es wird komponiert, geplant, produziert und performt!

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen.

1915 Kokura, Fukuoka:

1929 Kure, Hiroshima:

1943 Minami, Osaka:

Show Business:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio