Persona 4 Revival zeigt neuen Trailer – und diesmal begrüßt euch eine vertraute Stimme

Man könnte fast meinen, Persona 4 Revival würde bereits in wenigen Tagen oder Wochen erscheinen. Atlus veröffentlicht aktuell in erstaunlich hoher Frequenz neue Trailer und Clips zum Remake. Die Wahrheit ist allerdings weniger erfreulich: Bis zur Veröffentlichung müssen wir uns noch bis Februar 2027 gedulden.

Erst vor wenigen Tagen rückte Atlus mit einem eigenen Trailer die Schatten in den Mittelpunkt. Jetzt folgt bereits das nächste Video. Der neue Trailer trägt den Titel „Willkommen in Inaba“ und führt uns erneut in den kleinen japanischen Ort, der zum Schauplatz der Geschichte wird.

Eine vertraute Stimme begrüßt euch

Dabei bekommen wir z. B. auch Igor noch einmal etwas genauer zu sehen und vor allem zu hören. Der mysteriöse Bewohner des Velvet Room wird in der japanischen Fassung von Bin Shimada gesprochen.

Für die englische Synchronisation übernimmt dagegen Kirk Thornton die Rolle. Persona-Fans dürfte der Name bekannt vorkommen, denn Thornton sprach Igor bereits in früheren Teilen der Reihe und kehrt für Persona 4 Revival damit in seine alte Rolle zurück.

Das ist durchaus bemerkenswert, denn beim englischen Cast setzt Atlus für das Remake ansonsten weitgehend auf neue Stimmen. Neben Thornton ist bislang lediglich Johnny Yong Bosch als weiterer Sprecher des ursprünglichen englischen Casts bestätigt, der zurückkehrt. Er übernimmt erneut die Rolle von Tohru Adachi.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio